Ascoli sfida in casa della baby Juve Tomei | Attenti avversario di qualità
L’Ascoli si appresta ad affrontare in trasferta la giovane Juventus, in una sfida importante per il prosieguo del campionato. Tomei avverte: “Attenti, avversario di qualità”. La partita rappresenta un momento chiave per valutare le potenzialità dei bianconeri nel girone di ritorno e capire quali obiettivi possano essere raggiunti nel prosieguo della stagione.
L’ Ascoli di Tomei si prepara ad una tappa nevralgica che ci potrà dire quanto i bianconeri sapranno rendersi protagonisti nel corso del decisivo girone di ritorno. Il brutto avvio con la Pianese (4-2) è stato prontamente superato dal ritorno alla vittoria con la Ternana (1-0). Ora però nella sfida di domani, sul campo della Juventus Next Gen (avvio alle 14.30 al Moccagatta di Alessandria), il Picchio dovrà centrare quel successo in trasferta che manca dal 27 settembre 2025, quando i bianconeri superarono la Torres (0-1). "La Juventus Next Gen è piena di talento – dichiara il timoniere dell’Ascoli -, anche se è una squadra giovane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
