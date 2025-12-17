Il villaggio di Betlemme arriva in centro storico | in Piazza del Popolo il presepe vivente delle Scuole del Sacro Cuore

Il centro storico di Betlemme si trasferisce in Piazza del Popolo con la ventiduesima edizione del Presepe Vivente, organizzato dalle Scuole del Sacro Cuore. Giovedì 18 dicembre, dalle 16 alle 18, la tradizione natalizia prenderà vita in un suggestivo spettacolo che coinvolgerà la comunità e i visitatori.

Giovedì 18 dicembre, dalle ore 16.00 alle 18.00, Piazza del Popolo ospiterà la ventiduesima edizione del Presepe Vivente, organizzato dalle Scuole del Sacro Cuore. L’evento vedrà protagonisti i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, insieme ai ragazzi della Scuola Secondaria. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

