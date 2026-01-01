Fermato in A1 con una pistola clandestina sotto il sedile | scatta il blitz a casa e spunta la droga

Durante un controllo sull'autostrada A1, un uomo è stato trovato in possesso di una pistola clandestina nascosta sotto il sedile. Successivamente, le forze dell'ordine hanno effettuato una perquisizione a domicilio, dove sono state rinvenute sostanze stupefacenti. L'intervento ha portato al sequestro di armi e droga, evidenziando un'attività illecita nel territorio di Arezzo.

Arezzo, 1 gennaio 2026 – . Arrestato dalla Polizia di Stato.  Un normale controllo di polizia si è trasformato in una brillante operazione di polizia giudiziaria che ha permesso di togliere dalla circolazione un’arma clandestina pronta all’uso e un ingente quantitativo di stupefacenti. L'intervento ha avuto luogo lungo l'Autostrada del Sole, all'altezza del comune di Laterina e Pergine Valdarno (km 343 Sud). Una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle, impegnata nel controllo del territorio, ha fermato una vettura proveniente da Milano guidata da un uomo residente nella provincia di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

