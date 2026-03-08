Arzano altro agguato mortale nel Napoletano | ucciso un uomo di 39 anni

A Arzano, nel Napoletano, un uomo di 39 anni è stato colpito a morte in un agguato. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La vittima è stata trovata sul luogo con ferite da arma da fuoco e le indagini sono in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovo omicidio nel Napoletano. Ad Arzano, comune a nord di Napoli, un 39enne è stato vittima di un agguato mortale. La vittima, Armando Lupoli, era già noto alle forze dell’ordine. L’omicidio è avvenuto ieri sera, 7 marzo, a poche ore dall’assassinio di un altro uomo a Marano, nella stessa area metropolitana. I dettagli dell’agguato. L’omicidio si è consumato in viale Mazzini, dove i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di una persona colpita da colpi d’arma da fuoco. Sul posto, il personale del 118 stava già trasportando Lupoli al pronto soccorso di Frattamaggiore, ma purtroppo l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Arzano, altro agguato mortale nel Napoletano: ucciso un uomo di 39 anni Uomo ucciso a colpi di arma da fuoco nella zona del Napoletano ad Arzano, 51enne trovato morto nel quartiere.**Un uomo ucciso a colpi di pistola nel cuore della notte, in una zona della città dove il silenzio si spezza con il suono di cinque spari. Leggi anche: Un altro agguato in provincia di Napoli, ad Arzano ucciso Armando Lupoli Sparatoria a Napoli, uomo ucciso in auto a poca distanza dal Bosco di Capodimonte Approfondimenti e contenuti su Arzano altro agguato mortale nel.... Temi più discussi: Agguato mortale ad Arzano, continuano i rilievi sull'auto; Scorre ancora sangue nel Napoletano: ad Arzano ucciso un altro pregiudicato; Agguato mortale ad Arzano: ucciso un 39enne; Agguato ad Arzano, 50enne ucciso in strada. Scorre ancora sangue nel Napoletano: ad Arzano ucciso un altro pregiudicatoSecondo agguato in poche ore nella periferia settentrionale della provincia. La vittima è il 49enne Armando Lupoli, noto alle forze dell'ordine ... rainews.it Armando Lupoli ucciso ad Arzano, secondo agguato in poche ore vicino Napoli: era parente di affiliato a clanNuovo agguato ad Arzano, nella zona Nord di Napoli, a poca distanza da quello a Mariano: ucciso il 49enne Armando Lupoli, cugino di un affilato a clan ... virgilio.it Dopo gli omicidi avvenuti a Marano e ad Arzano i carabinieri del comando provinciale hanno intensificato i controlli con massicci interventi nell’area a nord di Napoli. A finire in manette un 49enne incensurato di Arzano. L’uomo deve rispondere di detenzione - facebook.com facebook #arzano, #agguato di #camorra: spari contro un'auto nel traffico, ucciso il 38enne Armano Lupoli x.com