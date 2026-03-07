Un altro agguato in provincia di Napoli ad Arzano ucciso Armando Lupoli

Ancora un agguato in provincia di Napoli. Nel tardo pomeriggio ad Arzano un uomo è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco in via Mazzini. Si tratta di Armando Lupoli, 49nne del posto, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto vicino agli ambienti criminali della 167. Secondo quanto ricostruito finora, Lupoli era a bordo della sua Peugeot quando è stato affiancato dai killer arrivati in moto. I sicari hanno aperto il fuoco colpendolo con diversi proiettili in varie parti del corpo. I carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione di una persona ferita, hanno trovato sul posto il personale del 118 che stava già trasportando il 39enne al pronto soccorso dell'ospedale di Frattamaggiore.