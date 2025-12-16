Cologno al Serio in arrivo i parcheggi rosa per donne in gravidanza e genitori

A Cologno al Serio nasceranno otto parcheggi rosa, dedicati a donne in gravidanza e genitori con bambini fino a due anni. Situati vicino a scuole e servizi essenziali, questi spazi saranno ricavati su aree già esistenti per agevolare la sosta e migliorare la mobilità delle famiglie.

Cologno. Saranno 8, distribuiti nelle vicinanze di scuole e servizi essenziali. Parliamo dei parcheggi rosa che prossimamente verranno ricavati su spazi già esistenti, pensati per facilitare la sosta a donne in gravidanza e chi si prende cura di bambini fino a due anni. Il regolamento che disciplina l'uso degli stalli rosa sarà approvato nel corso del prossimo consiglio comunale. Dopo la pubblicazione per 15 giorni, entrerà in vigore nei successivi 15 giorni. Il permesso rosa, nominale e gratuito, deve essere esposto sul cruscotto del veicolo, consente la sosta senza limiti di tempo e non è cedibile a terzi.