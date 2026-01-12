Fermato con 2 etti di cocaina in auto | arrestato

Durante un controllo nella Valle Isarco, i carabinieri del Radiomobile di Bressanone hanno arrestato un 21enne albanese trovato in possesso di due etti di cocaina. L’operazione ha portato al sequestro della sostanza e all’arresto dell’uomo, accusato di detenzione ai fini di spaccio. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga nella zona, contribuendo alla sicurezza pubblica.

Esito decisamente fruttuoso quello del controllo fatto dai carabinieri del Radiomobile di Bressanone nella Valle Isarco: un 21enne albanese è stato arrestato (l'accusa è detenzione di droga ai fini di spaccio) e due etti di cocaina sono stati sequestrati.L'operazioneL'intervento è scattato nel.

