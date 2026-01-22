Pedinamenti e minacce di morte alla ex moglie | 40enne colto sul fatto e arrestato

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Osio Sotto con l’accusa di pedinamenti e minacce di morte nei confronti dell’ex moglie. La donna, già vittima di comportamenti violenti, era stata collocata in una struttura protetta insieme ai figli minori. L’indagine ha riconosciuto i gravi atti persecutori, evidenziando l’importanza delle misure di tutela per le vittime di violenza domestica.

I Carabinieri della Stazione di Osio Sotto hanno tratto in arresto un uomo di 40 anni, di nazionalità marocchina e residente in provincia di Bergamo, ritenuto responsabile di atti persecutori e gravi minacce nei confronti dell’ex moglie, già vittima di reiterate condotte violente tanto da essere collocata in passato in una struttura protetta unitamente ai figli minori. I fatti che hanno portato all’arresto risalgono alla serata del 15 gennaio 2026, quando, intorno alle 20, una donna marocchina di 45 anni, residente a Dalmine, ha contattato il 112 riferendo di essere seguita dall’ex marito mentre si stava spostando in auto con la figlia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Pedinamenti e minacce di morte all'ex: condannato per stalking

Rubava gasolio al Muos, 37enne di San Cono colto sul fatto e arrestatoUn uomo di 37 anni di San Cono è stato arrestato dai carabinieri di Sigonella mentre tentava di rubare gasolio al Muos di Niscemi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Rieti, minacce e pedinamenti alla ex compagna: scattano dai carabinieri il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico; Minacce all'ex compagna per riprendere la relazione e pedinamenti asfissianti, 54enne arrestato a Catania; Vittoria. Minacce, aggressioni, pedinamenti alla ex compagna, carcere per un 31enne; Caserta, donna vittima di pedinamenti e botte: arrestato l'ex fidanzato 28enne.

Caserta, donna vittima di pedinamenti e botte: arrestato l'ex fidanzato 28enneUn uomo di 28 anni è stato arrestato a Caserta per stalking e aggressioni contro l’ex compagna, dopo mesi di molestie e violenze. virgilio.it

Minacce all'ex compagna per riprendere la relazione e pedinamenti asfissianti, 54enne arrestato a CataniaUn uomo di 54 anni è stato arrestato a Catania per atti persecutori dopo aver minacciato e molestato ripetutamente l’ex compagna. virgilio.it

Vittoria. Minacce, aggressioni, pedinamenti alla ex compagna, carcere per un 31enne facebook