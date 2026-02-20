Ravenna polizia s' imbatte in un 40enne che urla minacce di morte in strada | erano rivolte all' ex arrestato

A Ravenna, un uomo di 40 anni è stato fermato dalla polizia dopo aver urlato insulti e minacce di morte contro l'ex compagna in via Dante. La lite si è scatenata davanti a passanti sconvolti, che hanno chiamato le forze dell'ordine. L’uomo, che vive nella zona, aveva già avuto problemi simili in passato. La polizia lo ha portato in caserma, dove si trova ora in attesa di processo. La vittima è rimasta scossa dall’episodio e ha sporto denuncia.

Eseguito un arresto per atti persecutori a Ravenna, dove un cittadino rumeno di 40 anni è stato fermato nei pressi dell'abitazione dell'ex compagna. L'uomo è stato bloccato mentre proferiva gravi minacce di morte nei confronti della donna, in un contesto riconducibile alla violenza di genere. Il controllo del territorio e l'intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato durante le consuete attività di controllo del territorio e di tutela delle vittime di violenza di genere svolte dalla Questura di Ravenna. Gli agenti dell'ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno individuato il cittadino rumeno in una traversa di via Trieste, nei pressi dell'abitazione dell'ex compagna, una donna di 43 anni.