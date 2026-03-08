In occasione dell’8 marzo, Arianna Meloni ha espresso solidarietà alle ragazze iraniane che, nel loro Paese, manifestano per la libertà. Durante un’intervista al Corriere della Sera, Meloni ha dichiarato che il suo pensiero è rivolto a loro, che affrontano proteste e violenze, e ha sottolineato l’importanza di una de-escalation nelle tensioni attuali.

“Nella giornata delle Donne, l’8 marzo, il mio cuore – sottolinea Arianna Meloni – è con le ragazze eroiche che in Iran lottano per la libertà, che noi diamo per scontata, scendendo in piazza e subendo violenze fino alla morte” Così Arianna Meloni in un’intervista al Corriere della Sera. “Cosa avrebbero fatto i leader dell’opposizione al posto di Giorgia?”. Intervistata da Paola Di Caro, il capo della segreteria politica di FdI, nonché sorella della premier fa il punto sugli scenari politici interni e internazionali. “È una fortuna che alla guida di questa nazione ci sia Giorgia Meloni, che ha già dimostrato di saper guidare l’Italia con autorevolezza ed equilibrio, con un ruolo riconosciuto nel consesso europeo e mondiale”, dice Arianna Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Arianna Meloni: "In questo 8 marzo il mio cuore è con le eroiche ragazze iraniane. Serve una de-escalation"

