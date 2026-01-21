Questo video delle ragazze iraniane che inseguono un religioso islamico è falso

Questo video delle ragazze iraniane che inseguono un religioso islamico è stato identificato come falso. In un contesto di proteste e tensioni sociali che hanno coinvolto l’Iran, è importante verificare le fonti e distinguere tra realtà e manipolazione delle immagini. La diffusione di contenuti ingannevoli può influenzare la percezione pubblica e complicare la comprensione degli eventi sul territorio.

A seguito delle proteste che hanno travolto il paese, l’Iran è tornato al centro dell’attenzione internazionale. Da settimane ormai, sui social circolano immagini e video che documentano quanto sta accadendo nel Paese. Tra questi, un filmato mostra alcune ragazze, identificate come iraniane, inseguire un uomo in abiti religiosi tradizionali, vagamente somigliante alla Guida Suprema Ali Khamenei. Le immagini sono state presentate come la prova di una rivolta contro il potere clericale, ma non corrispondono alla realtà. Per chi ha fretta. Il video che mostrerebbe ragazze iraniane inseguire un religioso non è reale.🔗 Leggi su Open.online

L’Austria dice no al velo islamico a scuola per le under 14 : “Non è un rituale religioso, è oppressione”L'Austria ha approvato una legge che vieta l'uso del velo islamico nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni.

Iran. Il video delle “leonesse” che distruggono l’auto della Polizia Morale è falsoUn video che mostra alcune donne armate di bastoni che colpiscono un veicolo della Polizia Morale in Iran è stato diffuso online.

Ragazze ferite all'Opus, parla il titolare: «Gesto folle. Abbiamo consegnato i video delle nostre telecamere alla polizia»«Abbiamo consegnato i filmati delle nostre telecamere alla polizia, si vedono le ragazze ferite uscire dalla calca. Siamo costernati, sembra il gesto di un folle». Andrea Barberis, 61 anni, è il ... roma.corriere.it

Ogni volta che un governo, un autocrate, un esercito o una milizia nominano dio per giustificare le proprie intenzioni, il diavolo sorride pregustando la disumanità del massacro. Oggi dovremmo sentirci tutti vicini al coraggio dei ragazzi e delle ragazze iraniane. - facebook.com facebook

Il grido delle donne iraniane gela le vene del Senato: “Trump (e l’Italia) ci aiutino, le strade di Teheran odorano di sangue” di @aldotorchiaro x.com