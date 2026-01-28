Ice la retromarcia di Trump | Adesso serve una de-escalation Sospesi i due agenti che hanno ucciso Alex Pretti

Un episodio drammatico scuote Minneapolis. Due agenti dell’Ice hanno sparato e ucciso Alex Pretti, colpendolo con 10 colpi mentre giaceva a terra sull’asfalto. La polizia ha già sospeso i due agenti coinvolti, mentre la retromarcia di Trump arriva con la richiesta di una de-escalation. La notizia ha sconvolto la città e riaperto il dibattito sulla repressione e le modalità di intervento delle forze dell’ordine.

New York – A sparare contro Alex Pretti crivellandolo con 10 colpi mentre era a terra sull'asfalto di Minneapolis sono stati non uno ma due agenti dell'Ice. Altri cinque, invece, hanno partecipato all'assalto dell'infermiere che teneva una pistola col regolare porto d'armi. I due, che lo hanno ucciso, sono stati sospesi, mentre salgono intanto a nove negli ultimi undici mesi le persone morte – tra queste anche cittadini americani – nel corso della custodia dei federali anti-immigrazione. Ormai ad accusarli è tutto il Paese per aver abusato dell'uso della forza. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha promesso "un piccolo allentamento della tensione" non solo a Minneapolis ma in tutti gli Usa.

