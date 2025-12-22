Pomeriggio intenso per i soccorsi del 118 ad Arezzo. Due distinti interventi si sono resi necessari a poche ore di distanza, entrambi coordinati dal servizio di emergenza della ASL TSE. Il primo allarme è scattato alle ore 15:43 in via Piero della Francesca, dove una donna di 80 anni è stata investita. Sul posto sono intervenuti l’autoinfermieristica India 1 di Arezzo, un’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo e la Polizia Locale. L’anziana, dopo le prime cure, è stata trasportata in codice 2 all’ Ospedale San Donato di Arezzo. Poco dopo, alle ore 17:26, un secondo intervento ha interessato la località Pieve a Maiano, dove si è verificato un grave incidente frontale che ha coinvolto tre auto. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, due interventi del 118 nel pomeriggio: investita un’anziana e grave incidente frontale tra tre auto

