Papa Leone XIV dona Cedro a Don Augusto Porso per il suo sacerdozio di 60 anni

Durante un incontro a sorpresa, Papa Leone XIV ha consegnato a Don Augusto Porso un cedro come simbolo del suo lungo percorso nel sacerdozio. Don Augusto, originario di Marcellinara, festeggia infatti 60 anni di servizio alla Chiesa, e il Papa ha voluto riconoscere pubblicamente questa lunga dedizione con un gesto semplice ma carico di significato. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera intima, tra sorrisi e parole di stima.

Papa Leone XIV ha ricevuto un dono simbolico e profondamente significativo nel corso dell’incontro con Don Augusto Porso, sacerdote marcellinese che festeggia i 60 anni di sacerdozio. La cerimonia, avvenuta il 4 febbraio 2026, ha visto la consegna al Pontefice del **Cedro di Santa Maria del Cedro**, un frutto riconosciuto per la sua qualità e per la sua associazione con l’identità della Riviera dei Cedri. Il dono è stato presentato in una giornata particolare, in cui il Papa, ormai nel suo primo anno di pontificato, ha accolto un gesto che va oltre lo spettro delle semplici cerimonie religiose.🔗 Leggi su Ameve.eu

Don Francesco Cristofaro ha avuto un breve ma significativo incontro con Papa Leone XIV, durante il quale ha consegnato una copia del suo libro “Venite a me”, pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

Piero Bargellini, sindaco di Firenze durante l’alluvione del 1966, ricorda l’onore di aver donato a Papa Leone XIV il ‘Sigillo della Pace’ e il libro di suo nonno, “L’Anno Santo”.

