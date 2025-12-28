Brigitte Bardot morta aveva 91 anni | da attrice ad attivista per gli animali addio a un' icona mondiale

Addio a Brigitte Bardot, iconica attrice francese scomparsa all’età di 91 anni. La sua carriera cinematografica ha lasciato un’impronta significativa nel mondo dello spettacolo, mentre il suo impegno per la tutela degli animali ha fatto di lei un’attivista riconosciuta a livello internazionale. La Fondazione Bardot ha confermato la scomparsa, ricordando la sua figura come un simbolo di talento e dedizione.

Addio a Brigitte Bardot. La celebre attrice francese è morta all'età di 91 anni. Lo ha annunciato la sua Fondazione, ricordando Bardot come «una star di fama mondiale che. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

