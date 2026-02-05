Domani sera al Teatro Mentore di piazza Garibaldi, Prati porta in scena “Cantami d’amore”. Edoardo Prati, influencer e attore, interpreterà il classico portandolo sul palco con la regia di Enrico Zaccheo. La rassegna teatrale di Santa Sofia apre le porte a un pubblico curioso di vedere un personaggio noto in una veste diversa. L’appuntamento è alle 21.

La rassegna teatrale di Santa Sofia presenta domani alle 21 al Teatro Mentore di piazza Garibaldi lo spettacolo ‘ Cantami d’amore ’ di e con Edoardo Prati, con la regia di Enrico Zaccheo ( Savà Produzioni Creative ). Si tratta del primo spettacolo di Prati, nato a Rimini nel 2004, studente e influencer che ha trovato un modo innovativo e dinamico per condividere la sua passione: i grandi classici della letteratura. Infatti, a partire dal 2022, ha iniziato a pubblicare contenuti online, prima come strumento personale di ripasso, e dal 2023, sulle piattaforme TikTok e Instagram, per divulgare la cultura classica nella società digitale, attraverso un linguaggio accessibile anche alla Generazione Z, conquistando tutte le generazioni sui social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I grandi classici con l’influencer Prati

Approfondimenti su Santa Sofia

Il 7 febbraio, La Città del Teatro di Cascina ospiterà

Allievi in erba: i grandi classici della drammaturgia approdano a scuola.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Santa Sofia

Argomenti discussi: I grandi classici con l’influencer Prati; Empoli Jazz. Un viaggio tra i grandi classici; Carnevale, si comincia. Tra grandi classici e anniversari, la guida pratica; Grandi classici e nuovi titoli, la tv tiene viva la Memoria.

I grandi classici con l’influencer PratiLa rassegna teatrale di Santa Sofia presenta domani alle 21 al Teatro Mentore di piazza Garibaldi lo spettacolo ‘Cantami ... ilrestodelcarlino.it

Torna Letture di Classici, la rassegna firmata Unibg per poter vivere mille esistenzeGiunta all'ottava edizione, l'iniziativa vuole far riflettere il pubblico su grandi capolavori del passato e far scoprire opere meno scontate ... bergamonews.it

Nei grandi parchi cittadini, come il Valentino a Torino, non è raro imbattersi in simpatici incontri ravvicinati Tra viali alberati e prati verdi, gli scoiattoli sono diventati veri protagonisti: veloci, buffi e per nulla intimoriti dalla presenza dei visitatori, riescono s facebook