I grandi classici con l’influencer Prati

Da ilrestodelcarlino.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera al Teatro Mentore di piazza Garibaldi, Prati porta in scena “Cantami d’amore”. Edoardo Prati, influencer e attore, interpreterà il classico portandolo sul palco con la regia di Enrico Zaccheo. La rassegna teatrale di Santa Sofia apre le porte a un pubblico curioso di vedere un personaggio noto in una veste diversa. L’appuntamento è alle 21.

La rassegna teatrale di Santa Sofia presenta domani alle 21 al Teatro Mentore di piazza Garibaldi lo spettacolo ‘ Cantami d’amore ’ di e con Edoardo Prati, con la regia di Enrico Zaccheo ( Savà Produzioni Creative ). Si tratta del primo spettacolo di Prati, nato a Rimini nel 2004, studente e influencer che ha trovato un modo innovativo e dinamico per condividere la sua passione: i grandi classici della letteratura. Infatti, a partire dal 2022, ha iniziato a pubblicare contenuti online, prima come strumento personale di ripasso, e dal 2023, sulle piattaforme TikTok e Instagram, per divulgare la cultura classica nella società digitale, attraverso un linguaggio accessibile anche alla Generazione Z, conquistando tutte le generazioni sui social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

i grandi classici con l8217influencer prati

© Ilrestodelcarlino.it - I grandi classici con l’influencer Prati

Approfondimenti su Santa Sofia

'Cantami d’amore': Edoardo Prati porta i grandi classici a La città del teatro di Cascina

Il 7 febbraio, La Città del Teatro di Cascina ospiterà

Allievi in erba. I grandi classici entrano a scuola

Allievi in erba: i grandi classici della drammaturgia approdano a scuola.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Santa Sofia

Argomenti discussi: I grandi classici con l’influencer Prati; Empoli Jazz. Un viaggio tra i grandi classici; Carnevale, si comincia. Tra grandi classici e anniversari, la guida pratica; Grandi classici e nuovi titoli, la tv tiene viva la Memoria.

i grandi classici conI grandi classici con l’influencer PratiLa rassegna teatrale di Santa Sofia presenta domani alle 21 al Teatro Mentore di piazza Garibaldi lo spettacolo ‘Cantami ... ilrestodelcarlino.it

i grandi classici conTorna Letture di Classici, la rassegna firmata Unibg per poter vivere mille esistenzeGiunta all'ottava edizione, l'iniziativa vuole far riflettere il pubblico su grandi capolavori del passato e far scoprire opere meno scontate ... bergamonews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.