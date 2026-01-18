Un giuramento una promessa | emozioni e futuro al Palazzetto dello Sport di Verona
Ieri mattina, nel rispetto del rito, 209 giovani agenti hanno pronunciato il loro giuramento di fedeltà alla Repubblica nel Palazzetto dello Sport di Verona. Un momento simbolico che segna l'inizio di un percorso dedicato alla tutela dei cittadini e alla sicurezza pubblica, testimoniando l’impegno e la responsabilità assunta per il futuro. Un passo importante per la loro crescita professionale e per il ruolo che andranno a svolgere nella comunità.
Ieri mattina, nel silenzio attento del Palazzetto dello Sport di Verona, 209 giovani agenti hanno pronunciato il loro giuramento di fedeltà alla Repubblica. C’era nell’aria un misto di solennità e timore, come se ogni parola pronunciata pesasse sulle spalle come un frammento di storia da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Boxe Oggi alle 16 al Palazzetto dello sport appuntamento con la “noble art“. Luci puntate sul Memorial Morabito. Forti emozioni con quindici incontri
Leggi anche: In campo al palazzetto dello sport: "Una pagina storica per la città"
Carabinieri: le emozioni alla cerimonia. A Firenze giurano gli allievi marescialli - Firenze, 22 maggio 2025 – Una cerimonia sempre di grandi emozioni per i giovani che giurano e i loro familiari. lanazione.it
Ieri la nostra comunità ha vissuto un momento di grande orgoglio. Tra i giovani che hanno pronunciato giuramento c’era anche la nostra concittadina, la dottoressa Sabrina Cariati Il giuramento rappresenta non solo un atto formale, ma una promessa di servizi - facebook.com facebook
Zohran Mamdani è ufficialmente il sindaco di New York, il primo a prestare giuramento sul Corano. Oltre alla sostenibilità economica, la promessa è di difendere gli immigrati, mentre gli Usa sprofondano nel totalitarismo della «Grande deportazione» #2genna x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.