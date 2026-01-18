Un giuramento una promessa | emozioni e futuro al Palazzetto dello Sport di Verona

Ieri mattina, nel rispetto del rito, 209 giovani agenti hanno pronunciato il loro giuramento di fedeltà alla Repubblica nel Palazzetto dello Sport di Verona. Un momento simbolico che segna l'inizio di un percorso dedicato alla tutela dei cittadini e alla sicurezza pubblica, testimoniando l’impegno e la responsabilità assunta per il futuro. Un passo importante per la loro crescita professionale e per il ruolo che andranno a svolgere nella comunità.

