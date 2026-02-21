Guardare Il Signore delle mosche è come vedere Pianeta Terra ma con le persone
Il Signore delle mosche ha suscitato discussioni dopo il suo nuovo adattamento, che porta sullo schermo scene crude e reali. La serie mostra un mondo selvaggio e spietato, dove i bambini devono affrontare la realtà senza filtri. Ricorda molto Pianeta Terra di David Attenborough, ma con un focus su un ambiente più angosciante e caotico. Le immagini forti di ragazzi in difficoltà catturano l’attenzione e fanno riflettere. La trasmissione va in onda questa sera.
Il signore delle mosche torna con un adattamento inaspettato e incredibile. Ti ricordi Pianeta Terra? La serie di David Attenborough che ti faceva esclamare “Oh mio Dio, la natura è incredibile”, mentre osservavi pinguini, fenicotteri e coccodrilli in tutta la loro gloria selvaggia. Era affascinante proprio perché mostrava ciò che normalmente non vediamo: mondi lontanissimi, estremamente pericolosi o troppo intimoriti dalle nostre auto rumorose. Il nuovo adattamento del romanzo, questa volta firmato da Jack Thorne, creatore di Adolescence, in arrivo in quattro episodi da un’ora su Sky, è un po’ così.🔗 Leggi su Gqitalia.it
Sky punta in alto con le serie tv: “Il signore delle mosche”, Miriam Leone sarà Patrizia Reggiani, l’ultimo capitolo degli 883 e torna “Beverly Hills 90210”. Ecco quando e come vederleSky rafforza il suo catalogo con nuove serie e ritorni attesi.
