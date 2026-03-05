Appiano Gentile Inter | Prosegue il lavoro dei nerazzurri in vista del derby

L'Inter continua ad allenarsi ad Appiano Gentile in vista del derby. La squadra lavora sulla preparazione, mentre alcuni giocatori sono ancora in fase di recupero da infortuni. Sono stati comunicati tempi di recupero e i nomi dei diffidati. La seduta odierna ha visto anche aggiornamenti sulle condizioni dei singoli e sulle strategie da adottare per la partita imminente.

Infortunati Inter: la situazione dall'infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Thuram.