Api vendita e garanzie | proteste al ministero

In una giornata di proteste, agricoltori e rappresentanti di associazioni si sono radunati davanti al ministero, utilizzando tamburi, fischietti e striscioni per esprimere il loro dissenso. La manifestazione è stata organizzata per chiedere maggiori garanzie e tutele riguardo alla vendita di api e alle relative garanzie sul territorio. La protesta ha coinvolto diverse decine di persone e si è svolta in modo pacifico.

Tamburi, fischietti e striscioni per chiedere garanzie e tutele per il territorio. Momenti della manifestazione di ieri mattina a Roma, dinanzi alla sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, promossa dai Comitati ambientalisti falconaresi riuniti nel movimento "Fermiamo il disastro ambientale" e con diversi attivisti che sono arrivati in pullman non soltanto da Falconara, ma anche da altre città della provincia di Ancona. La manifestazione è arrivata a una settimana esatta dalla notizia dell’esercizio del Governo dei poteri speciali, cioè il Golden Power, rispetto all’operazione di vendita del gruppo Api, e quindi anche della raffineria, alla compagnia azera Socar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

