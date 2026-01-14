Vendita Api ragioniamo sulla Golden power

L'acquisizione del 99,82% di Ip da parte di Socar ha riacceso il dibattito sulla vendita di Api e sul ruolo della Golden Power. La questione, ora al centro dell’Assemblea legislativa delle Marche, riguarda il futuro della raffineria e le implicazioni strategiche e industriali per il territorio. Un approfondimento necessario per comprendere le prospettive e le eventuali misure di tutela in un settore cruciale per l’economia locale.

Il futuro della raffineria – dopo che, nei mesi scorsi, la Socar aveva firmato l’accordo per l’acquisizione del 99,82 per cento di Ip da Api Holding – al centro del dibattito in Assemblea legislativa delle Marche. Sull’argomento, ieri, è stata presentata un’interrogazione dell’opposizione (Pd e Cinque Stelle) nella quale si chiedeva, tra le altre, se la Regione avesse insistito con l’Esecutivo nazionale rispetto ad un’eventuale esercizio del Golden power. "Spetta al Governo – ha chiarito in apertura dell’intervento l’assessore regionale allo Sviluppo economico Giacomo Bugaro – e la stessa Giunta regionale, che non ha competenza diretta, sta ragionando se chiedere informalmente al Governo se usare questo strumento a beneficio della tranquillità dei livelli occupazionali e delle intenzioni di Socar". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Vendita Api, ragioniamo sulla Golden power" Leggi anche: Bugaro interviene sulla questione-Api: «In fase di valutazione la richiesta al governo di esercitare la Golden Power» Leggi anche: L'Api di Falconara venduta alla Socar, Marta Ruggeri (M5s): «Il Governo nazionale usi la Golden Power» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Vendita Api, ragioniamo sulla Golden power. "Vendita Api, ragioniamo sulla Golden power" - L’assessore regionale Bugaro ha risposto alle sollecitazioni di Mastrovincenzo del Pd che replica: "Il Governo nicchia sulla vicenda" ... ilrestodelcarlino.it

Assessore Marche, 'valutiamo se chiedere al governo uso golden power sull'Api' - "La golden power spetta al governo e la stessa giunta regionale, che non ha competenza diretta, sta ragionando se chiedere informalmente al governo se usare questo strumento a beneficio della tranquil ... ansa.it

