Anziano trovato morto in un terreno agricolo | bruciava sterpaglie

Nelle campagne tra Fontana Liri e Arpino, un anziano di 86 anni è stato trovato senza vita in un terreno agricolo nel tardo pomeriggio di ieri. Il corpo si trovava vicino a un’area dove aveva bruciato sterpaglie poco prima. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

L'ottantaseienne, originario di Roma, stava pulendo un appezzamento nella zona situata tra Fontana Liri e Arpino (Frosinone). Forse un malore ha provocato la caduta e il dramma Dramma nelle campagne tra Fontana Liri e Arpino, dove nel tardo pomeriggio di ieri è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 86 anni. L'anziano, originario di Roma ma proprietario di una seconda abitazione nella zona, è stato trovato su un terreno agricolo in circostanze tragiche. Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, l'uomo sarebbe rimasto coinvolto in un incendio che potrebbe essere partito mentre stava bruciando alcune sterpaglie nel suo terreno.