Anziana uccisa in casa Il figlio portato in Questura come l' hanno trovato

Un'anziana di 87 anni è stata trovata morta nella propria abitazione a Molassana, Genova, con ferite da arma da taglio. La polizia è intervenuta sul luogo del delitto e ha portato in Questura il figlio della vittima, che era presente al momento del ritrovamento. Gli agenti stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Choc nel quartiere di Molassana a Genova. Una donna di 87 anni è stata uccisa da più coltellate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Il figlio minore dell'anziana, di 52 anni, è stato portato in Questura. A dare l'allarme, il figlio maggiore, un uomo di 62 anni. Il minore, all'arrivo degli agenti, è stato trovato con gli abiti sporchi di sangue. Il corpo dell'anziana presentava diverse coltellate. In base alle prime evidenze, dunque, sarebbe stato il figlio minore a uccidere l'anziana. L'omicidio sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio al culmine di una lite con una serie di coltellate. Il figlio della donna, un soggetto psichiatrico, è stato portato in questura.