Ucciso in casa a sprangate Mario Ruoso patron di TelePordenone Identificato e portato in Questura un sospettato

Un uomo è stato ucciso a sprangate nella sua abitazione, vicino alla porta d’ingresso, dove il corpo è stato trovato con evidenti traumi alla testa e sangue sul pavimento. La vittima è Mario Ruoso, il patron di TelePordenone. È stato identificato un sospettato, che è stato portato in Questura per le procedure di rito. La scena del delitto mostra segni di violenza intensa.

L'imprenditore friulano aveva 87 anni. Il corpo scoperto da un parente nell'attico al settimo piano. La polizia scientifica indaga sulle cause del decesso: nessuna ipotesi esclusa neanche la "mattanza" Il corpo era a terra, vicino alla porta d'ingresso dell'abitazione. Sangue sul pavimento,e violenti traumi alla testa. Così è stato trovato Mario Ruoso, 87 anni, imprenditore tra i più noti a Pordenone, nel primo pomeriggio di mercoledì 4 marzo. «La vittima è stata presa a sprangate», conferma il procuratore Pietro Montrone al termine del sopralluogo effettuato nell'appartamento insieme alla polizia scientifica. E aggiunge: «C'è una persona in Questura sulla quale si nutrono forti sospetti.