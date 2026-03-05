A Beirut e nel Sud del Libano le esplosioni continuano senza sosta, segnando un aumento nel numero di sfollati e creando un quadro di crescente tensione. Le bombe cadono regolarmente, interrompendo il sonno di chi vive in quelle zone. Le esplosioni si susseguono indistintamente, mentre la popolazione cerca di trovare rifugio tra i rumori assordanti. La situazione si mantiene instabile e in continuo peggioramento.

Vado a dormire, o almeno ci provo, mentre cadono. E mi risveglio con altri bombardamenti. La voce di Hassan arriva da una Beirut stremata, sfigurata dai raid israeliani che si susseguono senza tregua. Hassan è il nostro fixer, ormai un amico. Racconta una città dove la notte non è più buio ma lampi improvvisi, e il giorno porta un cielo azzurro sopra Beirut che a tratti si abbassa e si impasta di fumo, grigio di esplosioni. Colpisce soprattutto Dahieh, quartiere sud della capitale considerato roccaforte di Hezbollah ma abitato anche da famiglie che non hanno legami con il movimento filoiraniano. Sono continui, siamo molto preoccupati – prosegue -. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Beirut e Sud Libano sotto attacco, cresce la crisi degli sfollati

Leggi anche: Mo: Beirut, 'consigliere locale ucciso in attacco Idf nel sud del Libano'

Leggi anche: Israele bombarda il Libano, nuovi raid su Beirut: «72 morti e 83mila sfollati dall’inizio degli scontri con Hezbollah» – Il video

Contenuti e approfondimenti su Sud Libano.

Temi più discussi: Bombe su bombe, l’escalation di Israele sul fronte libanese; Israele Libano, attacco contro Hezbollah a Beirut: migliaia in fuga; Libano, Israele sconfina: fuga di massa dal sud e nuovi raid aerei su Beirut; Libano sotto attacco. Gelot (Œuvre d’Orient), tra shock e stanchezza, Beirut è nel caos. Appello alla solidarietà.

Libano: Israele colpisce centri di comando di Hezbollah a BeirutLe forze armate di Israele hanno annunciato di aver bombardato Beirut e di aver completato una serie di attacchi contro diversi centri ... agenzianova.com

Israele schiera truppe nel sud del Libano: si amplia la crisi regionale dopo i raid USA-Israele contro l’IranIsraele ha lanciato nuovi raid contro il Libano il 3 marzo 2026. Le forze israeliane hanno bombardato la capitale libanese Beirut per il secondo giorno consecutivo. Inoltre, l'esercito israeliano ha ... tag24.it

Israele ordina di svuotare il sud del Libano. Pioggia di raid. Beirut nel panico, 80mila sfollati. Hezbollah risponde con i razzi su Tel Aviv e attacca il governo libanese: «Protegga il popolo». Tel Aviv bombarda un hotel: «C’era un iraniano» Cresce la paura a osp x.com

Pasquale Porciello, Israele ordina di svuotare il sud del Libano. Pioggia di raid, Il Manifesto, 5 marzo 2026 LA GUERRA GRANDE Beirut nel panico, 80mila sfollati. Hezbollah risponde con i razzi su Tel Aviv e attacca il governo libanese: «Protegga il popolo». - facebook.com facebook