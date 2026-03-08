Ancora scioperi a marzo il 9 marzo disagi per scuola e sanità

Il 9 marzo sono previsti nuovi scioperi che coinvolgeranno diversi settori, tra cui scuola e sanità, causando disagi ai cittadini. La commissione di garanzia ha precisato che le organizzazioni che hanno proclamato lo sciopero non hanno incluso il settore dei trasporti. La mobilitazione interessa quasi tutte le categorie, con manifestazioni che si svolgeranno in varie zone del paese.

La seconda settimana di marzo si apre con uno sciopero generale dei sindacati di base, previsto per lunedì 9 ma senza i trasporti cui si aggiungerà l’agitazione della Flc Cgil in scuola, università e ricerca. L’agitazione di Cobas, Cub e Usb riguarda infatti quasi tutte le categorie del comparto pubblico e privato per l’intera giornata, escluso il comparto dei trasporti, mentre per i vigili del fuoco sarà dalle ore 9.00 alle ore 13.00. La motivazione dell’astensione al lavoro della Flc Cgil nei settori di scuola, università, ricerca, Afam, formazione professionale e scuola non statale è invece per la Giornata Internazionale dei diritti delle donne. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

