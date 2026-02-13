Ancora un blocco stradale a Bagnoli nella notte | Cresce la preoccupazione

Ancora un blocco stradale a Bagnoli nella notte, mentre cresce la preoccupazione tra residenti e comitati di quartiere. Da settimane, le proteste si intensificano a causa dei lavori di tombatura della colmata, realizzati per preparare l’area all’arrivo dell’America’s Cup, e del continuo passaggio di camion che attraversano il quartiere, creando disagio e tensione. Questa notte, alcuni manifestanti hanno bloccato nuovamente le strade principali, chiedendo un confronto diretto con le autorità per trovare soluzioni definitive.

È sempre più aspro lo scontro a Bagnoli tra una parte della cittadinanza e le istituzioni. Al centro del contendere, i lavori di tombatura della colmata in vista dell'America's Cup e il continuo transitare di camion all'interno del quartiere. A partire dalla tarda serata di ieri, poco dopo le 23, un gruppo di cittadini sostenuto dalla Rete No America's Cup ha di nuovo bloccato i tir in via Bagnoli, diretti al cantiere sul litorale. L'azione è durata ben oltre la mezzanotte, con il rallentamento delle operazioni. Una nota della Rete ha spiegato il perché di un nuovo blitz stradale: “Cresce la preoccupazione nel quartiere: voragini continue, viabilità, dati Arpac su polveri sottili, assenze di risposte sulle diverse domande che le associazioni, comitati, realtà territoriali hanno chiesto negli ultimi anni senza neanche un momento di ascolto vero e di confronto”.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Questa mattina a Bagnoli un gruppo di cittadini e attivisti ha bloccato via Nuova Bagnoli alle cinque, fermando i camion che dovevano arrivare ai cantieri dell’America’s Cup.

A Bagnoli, a Napoli, si è verificato un blocco stradale tra via Diocleziano e via Enea, seguito alle proteste precedenti contro l'America's Cup.

