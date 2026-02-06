gatturo pronto a convocare il laterale del cagliari in nazionale

Un giovane calciatore del Cagliari potrebbe presto ricevere una chiamata dalla Nazionale. Le sue prestazioni nelle ultime partite hanno attirato l’attenzione degli osservatori azzurri. La società sta aspettando la decisione, ma l’entusiasmo intorno a lui cresce di giorno in giorno.

Un giovane talento del calcio italiano sta emergendo con premesse interessanti, attirando l’attenzione degli osservatori della Nazionale. Marco Palestra, laterale classe 2005 cresciuto nel vivaio del Cagliari, è sotto monitoraggio per una possibile convocazione. Le sue prestazioni, maturate sotto la guida di Fabio Pisacane, mostrano una crescita tattica continua e una gestione consapevole dei ritmi di gioco, elementi che alimentano le aspettative sul suo percorso professionale. La candidatura di Palestra è alimentata da una progressione costante nel club rossoblù, dove ha consolidato un profilo solido sia in fase difensiva sia nella costruzione della manovra offensiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Il ct Gattuso si sta preparando a chiamare Marco Palestra in Nazionale.

