Salerno Fit-Cisl | plauso ai lavoratori in servizio a Capodanno

La Segreteria Provinciale della Fit-Cisl di Salerno ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti dei lavoratori del settore trasporti che hanno garantito servizi essenziali durante la notte di Capodanno. In una nota ufficiale, si riconosce l’impegno di chi lavora anche nelle festività per assicurare la mobilità e il servizio pubblico ai cittadini.

