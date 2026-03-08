Amici Caterina prende la maglia oro Nuovi esami per Opi

VISTO IN TV. Caterina Lumina ha ottenuto la maglia oro accedendo al serale nella puntata dell'8 marzo. Resta invece in sospeso il verdetto per l'altro bergamasco, Opi (Simone Opini), che affronterà nuovi esami nella puntata del 9 marzo. Per il momento ce l'ha fatta soltanto una dei due cantanti bergamaschi in gara al talent «Amici» di Canale 5: nell'ultima puntata della domenica pomeriggio, l'8 marzo, Caterina Lumina ha ottenuto la sospirata maglia oro che dà l'accesso al serale. Per Opi il verdetto è rimandato a lunedì 9 marzo: alle 16,25 riprenderà la messa in onda degli esami. Caterina Lumina, 22 anni, nata e crescita a Bergamo e ora...