Amici lodi a Caterina mentre Opi è ultimo

VISTO IN TV. Nella puntata andata in onda domenica 8 febbraio di Amici bene la performance di Caterina: la sua interpretazione di «Sant’Allegria» di Ornella Vanoni è piaciuta ai giudici. Opi ultimo ma non c’è più la sfida. Questa volta la classifica ha premiato Caterina Lumina, la cantante 22enne originaria di Bergamo e trapiantata a Minorca, in gara nel talent di Canale 5 «Amici». Nella puntata andata in onda domenica 8 febbraio la sua interpretazione di «Sant’Allegria» di Ornella Vanoni le è valsa i complimenti dei giudici Alex Britti e Ilenia Pastorelli, ma anche l’insoddisfazione della prof Anna Pettinelli che ha dato il via al consueto sipario polemico con Rudy Zerbi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Opi e Caterina continuano la loro partecipazione ad «Amici», il talent show di Maria De Filippi su Canale 5.

Nella puntata di «Amici» trasmessa domenica 18 gennaio su Canale 5, il pubblico ha avuto modo di scoprire anche Caterina, giovane artista di Bergamo.

