Amianto a Perugia il Tar respinge il ricorso dei proprietari | Bonifica immediata

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria ha deciso di respingere il ricorso presentato dai proprietari di un immobile di Perugia contro l'ordinanza del sindaco che richiedeva la bonifica immediata della copertura in amianto di un capannone situato in periferia. La decisione conferma l'obbligo di intervenire senza dilazioni sulla copertura in amianto.

I giudici: "La prima perizia parlava di rimozione entro 12 mesi, la seconda è arrivata tardi. La salute pubblica viene prima" I proprietari avevano incaricato una società specializzata che il 25 agosto 2023 aveva consegnato una perizia che accertava lo "stato avanzato di degrado del rivestimento" e necessità di rimozione "entro e non oltre dodici mesi". L'indice di degrado era stato quantificato in 64 punti. Con l'avvicinarsi della scadenza, i proprietari avevano cambiato strategia. A luglio 2024 avevano chiesto una proroga alla Usl, motivandola con l'intenzione di commissionare una nuova perizia a un tecnico indipendente, insinuando che la prima relazione, redatta da un'azienda che si occupa anche di bonifiche, fosse "incentivata" a consigliare i lavori, il cui costo era stato stimato intorno ai 60.

