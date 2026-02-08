ex snia il tar respinge il ricorso semaforo verde alla maxi bonifica

Il Tar ha respinto il ricorso contro l’affidamento dei lavori di bonifica dell’ex Snia. Ora si può partire subito con i lavori, senza più ostacoli legali. Le autorità devono rispettare le scadenze del Pnrr e avviare la maxi bonifica nel più breve tempo possibile.

Nessuna sospensiva sull’affidamento dei lavori di bonifica del “sito orfano” dell’ex Snia, ora si deve procedere in fretta con l’aggiudicazione e l’avvio dei lavori per rispettare le tempistiche fissate dal Pnrr. Il Tar della Lombardia ha respinto la richiesta di sospensione presentata dalla società Aseco, seconda classificata nella gara, contro l’aggiudicazione dei lavori di bonifica del cosiddetto “sito orfano” nell’ex area Snia. Si tratta di una superficie complessiva di 250mila metri quadri, situata in via Groane e pesantemente inquinata dalle lavorazioni dell’ex Snia che, venuta meno la capacità economica della proprietà, resta in carico alla pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

