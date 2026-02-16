Treni sabotaggio Alta velocità linea Roma-Firenze | rapporto Polfer alla Procura Indaga la Digos

La Polizia ferroviaria ha consegnato alla Procura di Roma un rapporto sul sabotaggio di un treno ad alta velocità sulla linea Roma-Firenze, avvenuto sabato scorso. La Digos sta indagando per identificare chi ha manomesso i segnali e provocato il blocco dei convogli. La vicenda ha causato disagi a centinaia di passeggeri e ha richiesto un intervento immediato delle forze dell’ordine.

È attesa tra oggi e domani, 17 e 17 febbraio 2026, negli uffici della Procura di Roma, l’informativa della Polizia ferroviaria e della Digos sui sabotaggi che sabato hanno interessato le linee ferroviarie tra la Capitale e Firenze. Attentato alla sicurezza dei trasporti e associazione con finalità di terrorismo, secondo quanto apprende LaPresse, le ipotesi di reato sui fatti avvenuti lungo la direttrice dell’Alta Velocità e sulla tratta compresa tra Roma Tiburtina e Settebagni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

La Digos di Bologna sta indagando su un sabotaggio sulla linea dell'Alta Velocità.

