All’Università di Parma l’incontro Generazione Z e giustizia intergenerazionale

Martedì 10 marzo alle 9, nell’Auditorium del Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma, si terrà l’incontro intitolato “Generazione Z e giustizia intergenerazionale”. L’evento si svolge presso l’auditorium del plesso polifunzionale e coinvolge studenti, docenti e esperti in un confronto sul rapporto tra la generazione Z e le questioni di giustizia tra le diverse età.

Il 10 marzo dalle 9 al Campus Scienze e Tecnologie. Terzo appuntamento del ciclo "Educazione all'economia sostenibile. Quali economie per i prossimi anni?" Martedì 10 marzo dalle 9 il Campus Scienze e Tecnologie dell'Università di Parma (Auditorium del Plesso polifunzionale) ospiterà l'incontro Generazione Z e giustizia intergenerazionale. L'importanza che i giovani discutano di futuro con Enrico Giovannini, co-fondatore e direttore scientifico di ASviS – Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, docente dell'Università di Roma Tor Vergata. A seguire interverrà il docente dell'Università di Parma Antonio D'Aloia. La mattinata sarà aperta dai saluti istituzionali del Prorettore Vicario Fabrizio Storti.