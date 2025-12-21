Università chiuse le strutture dell’Università di Parma dal 24 dicembre al 6 gennaio
L’Università di Parma informa che, dal 24 dicembre al 6 gennaio, gli uffici e le strutture dell’Ateneo resteranno chiusi al pubblico, fatta eccezione per quelle con obbligo di apertura istituzionale, come le strutture di assistenza ospedaliera. La chiusura riguarda le attività amministrative e accademiche durante il periodo delle festività natalizie.
L’Università di Parma comunica che da mercoledì 24 dicembre a martedì 6 gennaio gli uffici e gli edifici dell’Ateneo resteranno chiusi al pubblico, con eccezione di quelli con obbligo di apertura istituzionale, cioè le strutture di assistenza ospedaliera. Sarà chiuso anche il ParmaUniverCity Info. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
