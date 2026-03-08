Allo ' Zac' fanno festa tutti anche il Potenza | per il Foggia arriva il nono ko di fila

Al 'Zac' si sono svolti i festeggiamenti per la vittoria del Potenza, che ha ottenuto la sua nona sconfitta consecutiva. La squadra ospite, il Foggia, ha subito un nuovo ko, peggiorando la propria serie negativa. La situazione della classifica sembra complicata per il Siracusa, che potrebbe cercare di salvarsi anche con numerose penalizzazioni.

Una rete di Siatounis regala la vittoria ai lucani e dilata la crisi dei rossoneri, che sprofondano in classifica, superati di nuovo dal Siracusa, malgrado la penalizzazione incassata dai siciliani Di ‘sto passo, il rischio è che il Siracusa riesca a salvarsi anche rimediando vagonate di punti di penalizzazione. Scenario tutt’altro che improbabile se nello stesso girone c'è una squadra che perde ininterrottamente da due mesi. Ahinoi, quella squadra è il Foggia, che cade anche in casa con il Potenza e prosegue la sua clamorosa striscia di k.o., che ha raggiunto quota nove e che rischia di proseguire visto che domenica prossima i rossoneri faranno visita alla capolista Benevento, lanciatissima verso la vittoria del campionato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Al via la vendita dei tagliandi di Foggia-Giugliano, prezzi ridotti in tutti i settori: "Tutti allo Zac"Si preannuncia una grande cornice di pubblico per la sfida tra Foggia e Giugliano in programma domenica 18 gennaio, alle ore 20.

Super gol di Panada, blitz dell'Atalanta U23 allo 'Zac': il Foggia è ultimoQuinta sconfitta di fila (terza in casa) per i satanelli, che cadono anche contro la seconda squadra dei nerazzurri.