Super gol di Panada blitz dell' Atalanta U23 allo ' Zac' | il Foggia è ultimo

Luca Panada ha segnato un gol decisivo, portando l’Atalanta U23 a vincere a Foggia, che ora si trova in fondo alla classifica. La partita si è giocata allo stadio 'Zaccheria', dove i padroni di casa hanno subito un’altra delusione. I tifosi rossoneri sono rimasti delusi ancora una volta, mentre i bergamaschi festeggiavano una vittoria importante per la corsa salvezza.

Quinta sconfitta di fila (terza in casa) per i satanelli, che cadono anche contro la seconda squadra dei nerazzurri. Decide una grande rete del regista al 13' della ripresa. Altra bruttissima prestazione dei rossoneri, quasi mai pericolosi, ai quali non è bastato il cambio di sistema di gioco per dare una svolta. E la classifica è sempre più drammatica Un San Valentino da ultimo in classifica. Non il massimo per i tifosi del Foggia, costretti ad assistere all'ennesima sconfitta in campionato dei rossoneri. Complice l'impronosticabile pareggio del Siracusa con il Catania, la squadra di Cangelosi non ha più nessuna squadra alle spalle.