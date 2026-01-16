Al via la vendita dei tagliandi di Foggia-Giugliano prezzi ridotti in tutti i settori | Tutti allo Zac

Sono aperti i punti vendita per i tagliandi della partita Foggia-Giugliano, in programma domenica 18 gennaio alle ore 20 allo Zac. I prezzi sono ridotti in tutti i settori. Si prevede una buona affluenza di pubblico per questa importante sfida, che si preannuncia un momento di interesse per tifosi e appassionati.

