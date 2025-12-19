Thuram | Sarà una partita difficile Inzaghi? Penso che…

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna, Marcus Thuram si apre ai microfoni di SBA Sport, condividendo le sue sensazioni e riflessioni. Con un occhio rivolto alla sfida imminente, il giocatore francese analizza le difficoltà della partita e alcuni aspetti legati alla squadra e all’ambiente, offrendo uno sguardo più approfondito che va oltre il semplice aspetto tecnico.

Thuram. Alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna, Marcus Thuram ha raccontato sensazioni e pensieri ai microfoni di SBA Sport, toccando temi che vanno oltre il campo. L’attaccante dell’ Inter ha parlato del momento nerazzurro, del calcio in Arabia Saudita e soprattutto dell’eredità umana e sportiva lasciata dal padre Lilian, figura centrale nel suo percorso di crescita. Nel suo racconto emerge con forza il ruolo della famiglia. Thuram ha spiegato quanto gli insegnamenti ricevuti in casa abbiano inciso sulla sua formazione: “ Mi ha lasciato molte cose come padre. Ci ha trasmesso tante cose (a lui e al fratello, ndr), naturalmente: abbiamo imparato il rispetto per gli altri e il valore della vita “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

