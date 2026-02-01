Questa sera a Bagnacavallo, nella Sala di Palazzo Vecchio, torna la rassegna “CuCù – Curiosità culturali”. Alle 21, il pubblico può ascoltare ’Quelli della domenica’, un evento dedicato alla canzone italiana. La serata promette di essere un viaggio tra i brani più amati e le storie che li accompagnano.

Prosegue la rassegna “CuCù – Curiosità culturali”, ospitata nella Sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo: il nuovo appuntamento, in programma giovedì 5 febbraio, alle 21, è con ’Quelli della domenica’. Sul palco saliranno Gabriele Graziani (voce), Enrico Farnedi (pianoforte, tromba e ukulele) e Michele Barbagli (chitarra e batteria), per un viaggio sonoro sul filo della memoria che attraversa il secondo Novecento italiano: dal dopoguerra al boom economico, dal bianco e nero al colore, dall’avanspettacolo alle prime sigle televisive, tra Carosello e pubblicità. Canzonette e frammenti di immaginario collettivo che rinascono in un itinerario musicale originale e ironico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla scoperta della canzone italiana con ’Quelli della domenica’

