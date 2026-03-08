Alla Bacialla Bike ancora un successo per Panariello

Alla Bacialla Bike, in provincia di Arezzo, si è conclusa una gara di mountain bike che ha visto protagonista un noto atleta. La manifestazione ha aperto il calendario di due circuiti nazionali, la Coppa Toscana MTB e il Maremma Tosco-Laziale, coinvolgendo numerosi partecipanti e attirando l’attenzione degli appassionati della disciplina. La competizione si è svolta su un percorso impegnativo e molto apprezzato dagli appassionati di mountain bike.

Arezzo, 8 marzo 2026 – . E' toccato alla Bacialla Bike aprire il lungo cammino di due importanti circuiti del panorama italiano della mountain bike, la Coppa Toscana MTB e il Maremma Tosco-Laziale. La prova di Terontola ha richiamato grandi numeri al via nella prova conclusiva di un intero weekend dedicato alle ruote grasse, con al sabato la gara cross country riservata ad Esordienti e Allievi e domenica la Granfondo su due percorsi. Quello principale, di 42 km per un dislivello di 1.410 metri, ha confermato lo splendido stato di forma di Giuseppe Panariello, il biker del Neb18 Factory Team che dopo la vittoria di domenica scorsa alla GF Bassa Valdichiana aggiunge un'altra perla al suo palmarés.