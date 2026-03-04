Due challenge al via con la Bacialla Bike

Due challenge sono stati annunciati con la Bacialla Bike, che prolunga il proprio programma fino a tutto il prossimo fine settimana. L’evento si svolge ad Arezzo e coinvolge diversi partecipanti che si preparano a cimentarsi nelle nuove sfide previste dall’organizzazione. La manifestazione si svolge in diverse tappe distribuite sul calendario, con l’obiettivo di coinvolgere atleti e appassionati di ciclismo.

Arezzo, 4 marzo 2026 – . La Bacialla Bike allunga il suo programma a tutto il prossimo weekend. La corsa di Terontola (AR) che domenica inaugurerà sia il Circuito della Maremma Tosco-Laziale che la Coppa Toscana MTB, arricchisce infatti il suo menu della vigilia, prevedendo sia la manifestazione XCO riservata a Esordienti e Allievi che la prova per giovanissimi, con la prova con la formula dello short track. Alla domenica toccherà invece alla Granfondo, alla sua 23esima edizione, disegnata su un percorso collinare nei Comuni di Cortona e Tuoro sul Trasimeno, fra continui saliscendi nei boschi con single track, salite pedalabili e strappi brevi ma intensi seguiti da discese molto veloci e dove serve capacità di guida. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due challenge al via con la Bacialla Bike Valdambra, nasce il Trail K-Bike Team: sport e inclusione con la prima K-Bike della provincia di ArezzoArezzo, 24 febbraio 2026 – È partito ufficialmente dalla Valdambra un progetto destinato a segnare un passaggio significativo nel panorama sportivo... Leggi anche: Da Coppi e Bartali alle tecnologie moderne: due ruote protagoniste con 'Expo Bike Ferrara'