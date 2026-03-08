Alisson Santos più forte anche delle statistiche | ha segnato due gol nonostante abbia un xG di 0.46

Alisson Santos ha segnato due gol in una partita, nonostante il suo expected goal (xG) fosse di 0,46. La scoperta è stata fatta da Manna, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Nonostante le statistiche suggerissero una probabilità bassa di segnare, l’attaccante ha comunque messo a segno le reti. La partita ha mostrato come le capacità di Santos vadano oltre le previsioni numeriche.

Il Corsport: Manna rimase colpito da lui in Champions, nella sfida con lo Sporting. Ha già fatto meglio di Lang e vive nella casa che fu di Kvaratskhelia Cm Bergamo 22022026 - campionato di calcio Serie A Atalanta-Napoli foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Santos Alisson È stata una scoperta di Manna, scrive il Corriere dello Sport. Il ds del Napoli rimase colpito dalla sua mezz’ora scarsa in Champions la Maradona con la maglia dello Sporting Lisbona. L’idea di seguirlo per poi prenderlo al posto di Lang. E ha fatto già meglio dell’olandese con due gol che secondo le statistiche erano difficili da realizzare, non erano vere e proprie occasioni da rete. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

“Il Napoli sul podio del mercato, ha agito in condizioni proibitive, Santos ha segnato tre gol in Champions” (Di Marzio)A Sky promuovono il mercato invernale del Napoli nonostante i blocchi imposti: “Preso Giovane con una formula innovativa.

