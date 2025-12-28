Rasmus Hojlund ha già raggiunto due gol in più rispetto alla sua ultima stagione al Manchester United, grazie alla doppietta siglata nel primo tempo contro la Cremonese. Attualmente, la squadra conduce con un risultato di 2-0. Questa prestazione evidenzia il suo buon stato di forma e il suo contributo alla squadra, consolidando il suo ruolo nel campionato in corso.

Rasmus Hojlund ha segnato una doppietta nel primo tempo contro la Cremonese; al momento gli azzurri stanno vincendo 2-0. La statistica di Hojlund. Secondo la statistica riportata da Opta: Hojlund ha segnato 6 reti in 12 presenze finora in questa Serie A, già un gol in più di quanti quelli trovati nella scorsa stagione con la maglia del Manchester United in Premier League, 4 reti in 32 gare giocate. 5 – Rasmus #Højlund ha segnato 5 reti in 12 presenze finora in questa Serie A, già un gol in più di quanti quelli trovati nella scorsa stagione con la maglia del Manchester United in Premier League, 4 reti in 32 gare giocate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund ha già segnato due gol in più della sua ultima stagione al Manchester United

