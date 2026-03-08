Alisson Santos il Napoli accelera per il riscatto | le cifre dell’affare e l’anomalia statistica degli xG

Il Napoli ha deciso di esercitare il riscat di Alisson Santos al termine della stagione. La società ha definito le cifre dell’accordo e sta procedendo con le formalità necessarie. Alisson Santos, portiere brasiliano, è stato tra i protagonisti del campionato, e il club ha comunicato ufficialmente il suo intento di mantenere il giocatore in rosa.

ALISSON SANTOS RISCATTO. Il Napoli non ha più dubbi: a fine stagione verrà esercitato il riscatto di Alisson Santos. Dopo aver versato 3 milioni di euro a febbraio per il prestito, il club di Aurelio De Laurentiis verserà allo Sporting Lisbona una cifra compresa tra i 15 e i 16,5 milioni di euro per acquisirne il cartellino a titolo definitivo. Per il brasiliano è già pronto un contratto fino al 2031 a 1,8 milioni netti a stagione. L’accelerazione sul mercato è giustificata da un impatto devastante in Serie A: Alisson ha segnato contro il Torino dopo soli 6 minuti e 48 secondi, registrando un’anomalia statistica clamorosa con 2 reti realizzate a fronte di un indice di gol attesi ( xG ) di appena 0,46. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Alisson Santos, il Napoli accelera per il riscatto: le cifre dell’affare e l’anomalia statistica degli xG Leggi anche: Affare Alisson Santos chiuso: formula e cifre dell’operazione Leggi anche: Alisson Santos Napoli, accelerata degli azzurri per l’attaccante. Chi è, le cifre e la formula dell’operazione con lo Sporting CP Chi è Alisson Santos IL NAPOLI ha preso IL CRACK che ha stregato Conte! Una selezione di notizie su Alisson Santos. Temi più discussi: Gioiello Alisson Santos: secondo gol in quattro gare e fantamedia che già supera l'8!; Alisson Santos, futuro in bilico per l’attaccante brasiliano? La decisione del Napoli; Napoli-Torino 2-1, venerdì Santos: Alisson e Elmas stendono i granata ?; Il Napoli batte il Torino 2-1 al Maradona: ad Alisson Santos ed Elmas risponde Casadei. Napoli, Alisson Santos sulle orme di Kvara. E senza Rodrygo sogna una chiamata dal BrasileDue storie diverse, ma lo stesso impatto sul cuore dei tifosi del Napoli. Lo stadio Maradona dopo essersi fatto ammaliare dalla magia che sembrava svanita. tuttomercatoweb.com Alisson Santos, 20 milioni: ok il prezzo è giustoAlisson Santos, il Napoli ha pagato 3,5 milioni per il prestito oneroso e ha un diritto di riscatto di 16,5. Manna non se lo farà scappare ... ilnapolista.it 16.5 milioni la cifra per acquistarlo a titolo definitivo: Alisson Santos va riscattato a fine stagione - facebook.com facebook VIDEO - Napoli-Torino: Alisson Santos migliore in campo, tenero abbraccio con la mamma nel post gara x.com