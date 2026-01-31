Affare Alisson Santos chiuso | formula e cifre dell’operazione

Il Napoli si avvicina ufficialmente a chiudere l’affare Alisson Santos. Le trattative sono in fase avanzata e la società partenopea ha definito gli ultimi dettagli con il giocatore e il suo club. Nei prossimi giorni, l’operazione dovrebbe essere ufficializzata, portando l’attaccante brasiliano sotto la torre del San Paolo. La formula dell’accordo e le cifre sono state ormai stabilite, con il Napoli pronto a sbloccare tutto e a dare il via alla nuova avventura.

Il Napoli è ormai a un passo da Alisson Santos. L'esterno brasiliano dello Sporting Lisbona si prepara a sbarcare in Serie A dopo una trattativa che ha subito un'accelerazione decisiva nelle ultime ore. A spingere verso la chiusura è stata soprattutto la volontà del giocatore, determinato a iniziare una nuova avventura in maglia azzurra. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il gol segnato in Champions League non ha modificato gli scenari, perché il classe 2003 aveva già maturato la scelta di trasferirsi a Napoli da diversi giorni: "aveva già deciso da giorni di giocare per il Napoli e ieri è stata la sua ferma volontà di trasferirsi in Italia a mettere alle strette lo Sporting.

