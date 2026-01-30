Alisson Santos Napoli accelerata degli azzurri per l’attaccante Chi è le cifre e la formula dell’operazione con lo Sporting CP

Da calcionews24.com 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha deciso di accelerare per portare in squadra l’attaccante Alisson Santos dallo Sporting CP. La società azzurra ha già avviato le trattative e sta lavorando per definire l’affare nel modo più rapido possibile. Nei prossimi giorni si attendono novità ufficiali, mentre i tifosi aspettano con trepidazione di scoprire se l’attaccante brasiliano vestirà davvero la maglia del Napoli.

Mercato Milan: mossa decisiva per il rinnovo di Maignan, lo sviluppo delle ultime ore non lascia più dubbi! Cosa sta accadendo Calciomercato Inter: sondaggio del Liverpool per Dumfries, la risposta dei nerazzurri non si è fatta attendere. Novità importanti Calciomercato Juventus, niente Duran: l’attaccante proposto ai bianconeri giocherà in questa squadra. Ultimissime Mercato Milan: mossa decisiva per il rinnovo di Maignan, lo sviluppo delle ultime ore non lascia più dubbi! Cosa sta accadendo Calciomercato Inter: sondaggio del Liverpool per Dumfries, la risposta dei nerazzurri non si è fatta attendere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

alisson santos napoli accelerata degli azzurri per l8217attaccante chi 232 le cifre e la formula dell8217operazione con lo sporting cp

© Calcionews24.com - Alisson Santos Napoli, accelerata degli azzurri per l’attaccante. Chi è, le cifre e la formula dell’operazione con lo Sporting CP

Approfondimenti su Alisson Santos Napoli

Il Napoli ha la disponibilità di Alisson Santos, ora si tratta con lo Sporting CP

Il Napoli sta negoziando con lo Sporting CP per portare in squadra Alisson Santos, rafforzando così la rosa di Antonio Conte.

Svolta Napoli per Alisson Santos: lo Sporting apre al prestito! Cifre e la call

Questa mattina, il Napoli si avvicina sempre di più a mettere le mani su Alisson Santos, giovane talento dello Sporting Lisbona.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Alisson Santos Napoli

Argomenti discussi: Serie A, Calciomercato Napoli – Affondo nella notte: Alisson Santos vicinissimo; Napoli: due acquisti in avanti? Il Bayer apre al prestito di Terrier; SKY - Accelerata Napoli per Alisson Santos in queste ore! Lo Sporting apre alla cessione; TUTTOSPORT - Napoli, accelerata per Alisson Santos, c'è il sì dell'attaccante, la situazione.

alisson santos napoli accelerataNapoli accelera per Alisson Santos: contatti intensificati con lo SportingIl Napoli accelera sul mercato per colmare il vuoto lasciato da Noa Lang, passato al Galatasaray. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è Alisson Santos, esterno offensivo brasiliano classe ... napolipiu.com

Alisson Santos-Napoli, Romano: Lo Sporting apre al prestito! Ecco la cifra necessariaIl Napoli accelera sul mercato per colmare il vuoto lasciato da Noa Lang, passato al Galatasaray. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è Allisson Santos, esterno ... tuttonapoli.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.