Alisson Santos Napoli accelerata degli azzurri per l’attaccante Chi è le cifre e la formula dell’operazione con lo Sporting CP

Il Napoli ha deciso di accelerare per portare in squadra l’attaccante Alisson Santos dallo Sporting CP. La società azzurra ha già avviato le trattative e sta lavorando per definire l’affare nel modo più rapido possibile. Nei prossimi giorni si attendono novità ufficiali, mentre i tifosi aspettano con trepidazione di scoprire se l’attaccante brasiliano vestirà davvero la maglia del Napoli.

Il Napoli ha la disponibilità di Alisson Santos, ora si tratta con lo Sporting CP Il Napoli sta negoziando con lo Sporting CP per portare in squadra Alisson Santos, rafforzando così la rosa di Antonio Conte. Svolta Napoli per Alisson Santos: lo Sporting apre al prestito! Cifre e la call Questa mattina, il Napoli si avvicina sempre di più a mettere le mani su Alisson Santos, giovane talento dello Sporting Lisbona. Napoli accelera per Alisson Santos: contatti intensificati con lo SportingIl Napoli accelera sul mercato per colmare il vuoto lasciato da Noa Lang, passato al Galatasaray. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c'è Alisson Santos, esterno offensivo brasiliano classe ... Alisson Santos-Napoli, Romano: Lo Sporting apre al prestito! Ecco la cifra necessariaIl Napoli accelera sul mercato per colmare il vuoto lasciato da Noa Lang, passato al Galatasaray. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c'è Allisson Santos, esterno ... ULTIM'ORA - Il Napoli continua a lavorare per Alisson Santos, attaccante classe 2006 dello Sporting Lisbona. Gli azzurri non abbandonano infatti la pista che porta al brasiliano, che può diventare il rinforzo per Antonio Conte in questi ultimi giorni di calciomer Il @sscnapoli continua a procedere per Alisson Santos. Si lavora a un prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto a 15

