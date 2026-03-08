Alex Di Giorgio, ex nuotatore e concorrente di Ballando con le Stelle, ha rivelato di aver nascosto per anni la sua omosessualità. Ha raccontato che negli spogliatoi ha subito battute e commenti che gli hanno causato un trauma. Di Giorgio ha anche detto di preferire vivere l’amore in privato, senza coinvolgere altre persone pubbliche come Tommaso Zorzi. La sua storia include diverse sfide di carattere fisico e mentale.

In che fase della vita è oggi? «Sto ristabilendo un po' di cose. Da due anni ho iniziato un percorso a Milano molto stabile in qualità di istruttore, cosa che mi porta a stare a contatto con tante persone e a immergermi nei loro mondi. Mi ritengo una persona molto sensibile e considero un privilegio provare, per 50 minuti, a trasmettere agli iscritti la mia energia aiutandoli a tenere fuori i problemi almeno per un po'». Quello che lei riesce a fare grazie a Il piccolo principe: perché proprio quel libro? «L'ho letto milioni di volte, me lo porto appresso da quando ero piccolo. Ricordo che lo avevo in francese perché mia mamma ha fatto le scuole francesi e che, specie durante lo stress delle gare, era un prezioso alleato». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alex Di Giorgio: «Per anni ho nascosto di essere gay, poi negli spogliatoi iniziarono le battute. È stato un trauma. Tommaso Zorzi? L’amore preferisco viverlo in casa»

Chi è Alex Di Giorgio, il nuovo fidanzato di Tommaso ZorziAlex Di Giorgio è il nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi, relazione confermata quest’estate dopo che era stato paparazzato in sua compagnia, durante una...

Leggi anche: “Sono innamorato di un bono!”: Tommaso Zorzi parla per la prima volta in tv del fidanzato Alex Di Giorgio

Contenuti utili per approfondire Alex Di Giorgio Per anni ho nascosto di....

Temi più discussi: Stanley Kubrick. L'arancia meccanica di Giorgio Cremonini; Dal reality al Festival di Sanremo, così Alex Petri promuove la sua agenzia per eventi; Giornata Internazionale della Donna: al Maxxi di Roma ingresso gratuito per le donne domenica 8 marzo; 8 marzo, al Maxxi ingresso gratuito per le donne.

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio stanno insieme? Il nuotatore rompe il silenzio: «Sono felice, ho trovato un equilibrio»Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio sono una coppia. Ora è praticamente ufficiale. Dopo gli scatti rubati in Sicilia pubblicati dal settimanale Chi, arriva la conferma: a rompere il silenzio è proprio il ... leggo.it

Tommaso Zorzi ha un nuovo amore, la vacanza (romantica) con il nuotatore Alex Di Giorgio: «La loro storia era scritta da anni»Dopo la fine della relazione con Tommaso Stanzani e la breve storia con il designer Andrea Consalvo, Tommaso Zorzi sembra avere ritrovato la felicità accanto a un nuovo fidanzato. L'ex vincitore del ... leggo.it

Alex Baroni - Fuori di qua - Torno Sabato 2000 Nella prima edizione del Torno Sabato di Giorgio Panariello moltissimi cantanti nazionali ed internazionali hanno calcato il palco . Oggi e domani posto proprio due video , oggi vediamo il grande Alex Baroni - facebook.com facebook

"Sherry A Di Giorgio" - Results on X | Live Posts & Updates x.com