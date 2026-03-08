Alcol e zuccheri l’Oms rilancia sulle tasse | una leva per salute e sostenibilità

L’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato di voler aumentare le tasse su alcol e zuccheri, considerando questa misura una strategia per migliorare la salute pubblica e promuovere la sostenibilità. La proposta arriva in un momento in cui si discute di politiche fiscali mirate a ridurre il consumo di bevande e alimenti dannosi. La decisione coinvolge autorità e governi che si preparano a valutare questa proposta.

TESTO di Tommaso Tautonico della Redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile pubblicato il 3 febbraio 2026 Aumentare le tasse su alcol e bevande zuccherate è una delle misure più efficaci e meno costose per prevenire malattie croniche e ridurre la pressione sui sistemi sanitari. È quanto emerge dal Rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) “Global report on the use of alcohol taxes 2025” che invita i governi a rafforzare le politiche fiscali su questi prodotti come parte integrante delle strategie di salute pubblica. Secondo Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, le cosiddette “health taxes” permettono di ottenere un duplice risultato: ridurre il consumo di beni nocivi e generare risorse economiche da reinvestire in sanità, istruzione e protezione sociale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

L’Oms chiede ai governi di aumentare le tasse sulle bevande zuccherate e sull’alcolL’Oms ha anche avvertito che una tassazione troppo bassa alimenta l’obesità, il diabete, le malattie cardiovascolari, i tumori e altre patologie.

Giovani, alcol e bibite zuccherate: l’Oms vuole nuove tasse sui prodotti. “Lacune politiche e opportunità d’azione mancate”Martedì 13 gennaio 2026 l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) pubblicherà due nuovi rapporti sulle tasse sulle bevande zuccherate e sulle...

